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Немецкий Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из России

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 16:18
Немецкий Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из России - Фото
Фото: EPA

Немецкий Commerzbank AG вслед за Deutsche Bank заявил, что прекращает вести новый бизнес в России и сворачивает текущие операции. Решение было принято из-за нападения России на Украину, пишет Bloomberg.

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"Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие транзакции. Конечно, мы соблюдаем санкции", – сообщило издание со ссылкой на спикера банка.

24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Commerzbank заявил, что его риски от этой ситуации управляемы.

С украинского рынка банк ушел еще в 2012 году, продав банк Форум Вадиму Новинскому. В России банк работает с 1993 года, имеет головной офис в России и представительство в Санкт-Петербурге.

  • Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заявил о сворачивании работы в России 11 марта, день спустя после того, как его гендиректор Кристиан Зевинг заявил, что этого не произойдет, потому что "это противоречит нашим ценностям".
  • 10 марта первыми крупными банками, объявившими о выходе с российского рынка, стали американские Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Андрей Водяный
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