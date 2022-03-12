Немецкий Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из России

Немецкий Commerzbank AG вслед за Deutsche Bank заявил, что прекращает вести новый бизнес в России и сворачивает текущие операции. Решение было принято из-за нападения России на Украину, пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие транзакции. Конечно, мы соблюдаем санкции", – сообщило издание со ссылкой на спикера банка.

24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Commerzbank заявил, что его риски от этой ситуации управляемы.

С украинского рынка банк ушел еще в 2012 году, продав банк Форум Вадиму Новинскому. В России банк работает с 1993 года, имеет головной офис в России и представительство в Санкт-Петербурге.

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заявил о сворачивании работы в России 11 марта, день спустя после того, как его гендиректор Кристиан Зевинг заявил, что этого не произойдет, потому что "это противоречит нашим ценностям".

10 марта первыми крупными банками, объявившими о выходе с российского рынка, стали американские Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.