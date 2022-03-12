Немецкий Commerzbank вслед за Deutsche Bank уходит из России
12.03.2022, 16:18
Фото: EPA
Немецкий Commerzbank AG вслед за Deutsche Bank заявил, что прекращает вести новый бизнес в России и сворачивает текущие операции. Решение было принято из-за нападения России на Украину, пишет Bloomberg.
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"Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие транзакции. Конечно, мы соблюдаем санкции", – сообщило издание со ссылкой на спикера банка.
24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Commerzbank заявил, что его риски от этой ситуации управляемы.
С украинского рынка банк ушел еще в 2012 году, продав банк Форум Вадиму Новинскому. В России банк работает с 1993 года, имеет головной офис в России и представительство в Санкт-Петербурге.
- Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заявил о сворачивании работы в России 11 марта, день спустя после того, как его гендиректор Кристиан Зевинг заявил, что этого не произойдет, потому что "это противоречит нашим ценностям".
- 10 марта первыми крупными банками, объявившими о выходе с российского рынка, стали американские Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
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