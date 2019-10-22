Нормативы НБУ в сентябре нарушили 15 банков

На 1 октября среди нарушителей нормативов Национального банка Украины оказались Укрэксимбанк, Банк Кредит Днепр, Мисто Банк, Проминвестбанк, Индустриалбанк, Полтава-банк, Поликомбанк, Мотор Банк, Юнекс Банк, ПУМБ, Первый инвестиционный банк, Мегабанк, Банк инвестиций и сбережений, Ощадбанк, ПриватБанк.

Как пишет FinClub, лидером по нарушениям стал Проминвестбанк, он превысил показатели по трем нормативам. Остальные 14 банков не выполняли один-два норматива.

Пять банков нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который не должен превышать 25%: Укрэксимбанк (25,49%), Банк Кредит Днепр (30,75%), Мисто Банк (32,19%), Проминвестбанк (39,16%), Индустриалбанк (45,49%).

Максимальный размер кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9), который не должен быть выше 25%, нарушили восемь банков: Полтава-банк (25,19%), Поликомбанк (26,49%), Мотор Банк (39,61%), Юнекс Банк (37,52%), ПУМБ (41,65%), Первый инвестиционный банк (78,3%), Мегабанк (114,28%), Банк инвестиций и сбережений (100,42%).

Нормативы риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1, не выше 5%) нарушали Индустриалбанк (16,76%), Проминвестбанк (78,23%), Ощадбанк (169,42%), ПриватБанк (247,03%).

Норматив общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2, не выше 5%) нарушил Проминвестбанк (54,85%).