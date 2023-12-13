Нова пошта начала выпускать платежные карты
Финансовая компания NovaPay из группы Нової пошти первой среди не-банков запустила собственное мобильное приложение и начала выпускать платежные карты. Об этом сообщила пресс-служба компании.
NovaPay – это пока единственная финансовая компания в Украине с расширенной лицензией Национального банка.
"Запуск приложения и выпуск карт от NovaPay – это революция на украинском финансовом рынке. До сих пор ни одно финучреждение не делало этого. [Клиенты] смогут пользоваться как физической картой NovaPay, так и электронным кошельком Google Pay и в ближайшее время Apple Pay", – рассказал гендиректор NovaPay Андрей Кривошапко.
Пока зарегистрироваться в NovaPay можно только через Дию, позже это можно будет сделать через отделения Нової пошти.
В мобильном приложении доступны:
→ переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам;
→ оформление посылки в кредит и оплата за нее;
→ все виды платежей: за коммунальные услуги, интернет или ТВ, штрафы и налоги, пополнение мобильного и т.п.;
→ получение на карточку наложенного платежа за посылки;
→ отправка перевода с карты в отделение Новой почты;
→ выпуск физической платежной карты NovaPay от MasterCard.
Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 000 грн – бесплатные.
Карты NovaPay пока можно использовать только в Украине. Рассчитаться за границей или использовать для оплаты за товары на зарубежных сайтах еще невозможно.
- В апреле 2023 года стало известно, что NovaPay получила расширенную лицензию Национального банка, которая позволит открывать счета и выпускать платежные карты. По данным НБУ, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов.
- С октября NovaPay начала формировать собственную сеть POS-терминалов.