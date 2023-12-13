Нова пошта начала выпускать платежные карты

NovaPay выходит на рынок, где доминируют Приват24 и monobank

Фото: NovaPay

Финансовая компания NovaPay из группы Нової пошти первой среди не-банков запустила собственное мобильное приложение и начала выпускать платежные карты. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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NovaPay – это пока единственная финансовая компания в Украине с расширенной лицензией Национального банка.

"Запуск приложения и выпуск карт от NovaPay – это революция на украинском финансовом рынке. До сих пор ни одно финучреждение не делало этого. [Клиенты] смогут пользоваться как физической картой NovaPay, так и электронным кошельком Google Pay и в ближайшее время Apple Pay", – рассказал гендиректор NovaPay Андрей Кривошапко.

Пока зарегистрироваться в NovaPay можно только через Дию, позже это можно будет сделать через отделения Нової пошти.

В мобильном приложении доступны:

→ переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам;

→ оформление посылки в кредит и оплата за нее;

→ все виды платежей: за коммунальные услуги, интернет или ТВ, штрафы и налоги, пополнение мобильного и т.п.;

→ получение на карточку наложенного платежа за посылки;

→ отправка перевода с карты в отделение Новой почты;

→ выпуск физической платежной карты NovaPay от MasterCard.

Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 000 грн – бесплатные.

Карты NovaPay пока можно использовать только в Украине. Рассчитаться за границей или использовать для оплаты за товары на зарубежных сайтах еще невозможно.