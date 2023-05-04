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Новым президентом Всемирного банка избрали бывшего гендиректора Mastercard

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 10:00
Новым президентом Всемирного банка избрали бывшего гендиректора Mastercard - Фото
Аджай Банга (фото: EPA)

Бывший гендиректор Mastercard Аджай Банга стал президентом Всемирного банка вместо Дэвида Малпасса, неожиданно ушедшего в отставку в феврале. Банга вступит в должность со 2 июня и станет четырнадцатым главой банка, сообщает пресс-служба учреждения.

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По традиции, сложившейся после Второй мировой войны, главой Всемирного банка всегда был гражданин США. Бангу на этот пост выдвинул президент США Джо Байден.

63-летний Аджайпал Сингх Банга – американский бизнесмен индийского происхождения. В последнее время занимал должность вице-президента американского фонда прямых инвестиций General Atlantic. Ранее он являлся президентом и генеральным директором Mastercard. Под его руководством компании удалось добиться 13-кратного роста стоимости рыночной капитализации.

Был главой Американо-Индийского делового совета (USIBC), который представляет более 300 крупнейших инвестирующих в Индию международных компаний, и главой Международной торговой палаты. Входил в правление Американского Красного Креста, Kraft Foods и Dow Inc.

Соучредитель Института киберготовности, глава нидерландской инвестиционной холдинговой компании Exor и государственно-частного партнерства для Центральной Америки вместе с вице-президентом США Камалой Харрис. Был вице-президентом Экономического клуба Нью-Йорка.

В 2012 году награжден медалью Ассоциации внешней политики, в 2016 году – наградой Падма Шри от президента Индии, в 2019 году – медалью почета Эллис-Айленд и наградой за глобальное лидерство Совета международного взаимопонимания, а также наградой "Выдающиеся друзья общественной службы Сингапура".

  • Пятилетний срок полномочий Малпасса должен был истечь в апреле 2024 года, но он уйдет в отставку уже в конце июня 2023 года. Его назначили на должность в период президентства Дональда Трампа в начале 2019 года.
  • Предшественник Малпасса Джим Эн Ким возглавлял Всемирный банк семь лет – с 2012 по 2019 год.
  • Всемирный банк – администратор целевого фонда доноров, через который Украина получает международную финансовую помощь.
Віра Касіян
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СШАВсемирный банкАджай Банга
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