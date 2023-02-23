США номинировали на пост президента Всемирного банка бывшего гендиректора Mastercard

Соединенные Штаты Америки выбрали кандидата на пост президента Всемирного банка вместо Дэвида Малпасса, который на прошлой неделе неожиданно объявил о намерении уйти в отставку. Администрация Джо Байдена предлагает назначить вместо него Аджая Бангу, который до 2021 года был гендиректором Mastercard.

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"Аджай имеет уникальные способности для того, чтобы управлять Всемирным банком в этот критический момент истории", – говорится в заявлении американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.

По сложившейся традиции после Второй мировой войны, главой Всемирного банка всегда был гражданин США, а Международный валютный фонд всегда возглавлял выходец из одной из европейских стран.

Сейчас Банга работает вице-президентом компании General Atlantic.

В 2010-2020 годах он руководил Mastercard, под его руководством компании удалось добиться 13-кратного роста стоимости рыночной капитализации, писала газета Wall Street Journal.

Пятилетний срок полномочий Малпасса должен был истечь в апреле 2024 года, но он уйдет в отставку уже в конце июня 2023 года. Его назначили на должность при президентстве Дональда Трампа в начале 2019 года.

Предшественник Малпасса Джим Эн Ким возглавлял Всемирный банк семь лет – с 2012 по 2019 год.

Всемирный банк – администратор целевого фонда доноров, через который Украина получает международную финансовую помощь.

Андрій Водяний

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