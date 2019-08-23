Обвинение в коррупции: Deutsche Bank заплатит в США штраф $16 млн

Deutsche Bank выплатит более $16 млн для урегулирования обвинений в нарушении законодательства США о коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обнаружила нарушения американского Закона о коррупции за рубежом в работе крупнейшего банка Германии. По данным SEC, Deutsche Bank нанимал низкоквалифицированных или неквалифицированных родственников чиновников по их просьбе.

В 2006-2014 годах в Deutsche Bank работали родственники топ-менеджеров, работающих на госпредприятиях в Китае и России. SEC нашла подтверждение, что эти наемные сотрудники способствовали первичному публичному размещению акций и нарушали внутренние правила бухгалтерского учета.

По словам представителей SEC, урегулирование в размере $16 млн включает в себя выплату $10,8 млн, проценты в размере $2,4 млн и $3 млн гражданского штрафа.

В SEC отмечают, что Deutsche Bank принял меры, чтобы исправить соблюдение правил приема на работу и внутреннего контроля бухгалтерского учета.