Один из крупнейших государственных банков Дубая свернул бизнес, связанный с Россией

Фото: Emirates NBD

Банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций начали ограничивать работу с российскими клиентами. Об этом со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal.

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Один из крупнейших государственных банков Дубая, Emirates NBD, закрыл свое российское подразделение и заблокировал значительное количество крупных российских счетов (с балансом более $5 млн) или счетов, принадлежащих попавшим под санкции лицам.

Кроме того, Emirates NBD приостановил принятие переводов и платежей в рублях.

Справка Emirates NBD Bank – второй крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов после First Abu Dhabi Bank. Дочерние банки находятся в Турции (DenizBank) и Египте (Emirates NBD Egypt). Контрольный пакет акций принадлежит Инвестиционной корпорации Дубая (55,75%), контролируемой правительством этого эмирата. – второй крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов после First Abu Dhabi Bank. Дочерние банки находятся в Турции (DenizBank) и Египте (Emirates NBD Egypt). Контрольный пакет акций принадлежит Инвестиционной корпорации Дубая (55,75%), контролируемой правительством этого эмирата.

По данным WSJ, решение банка, в частности, коснулось счетов Уралкалия, российского олигарха Ивана Таврина и Coral Energy, через которую Россия экспортирует нефть.

Банк mirates NBD занимался российской нефтью. Для этого был организован специальный отдел. Банк изменил свой курс после того, как США ввели новые санкции против компаний ОАЭ, например, нефтетрейдера Voliton.

Также, утверждают источники WSJ, на решение банка повлияло расширение Минфином США полномочий по наказанию иностранных банков, способствующих обходу санкций и работе российского военно-промышленного комплекса.