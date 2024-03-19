Один із найбільших державних банків Дубая згорнув бізнес, пов'язаний із Росією
Банки ОАЕ через ризик вторинних санкцій почали обмежувати роботу із російськими клієнтами. Про це із посиланням на джерела повідомила The Wall Street Journal.
Один із найбільших державних банків Дубая, Emirates NBD, закрив свій російський підрозділ та заблокував значну кількість великих російських рахунків (із балансом понад $5 млн) чи рахунків, що належать особам, які потрапили під санкції.
Крім того, Emirates NBD призупинив прийняття рублевих переказів та платежів.
За даними WSJ, рішення банку, зокрема, торкнулося рахунків Уралкалію, російського олігарха Івана Тавріна та Coral Energy, через яку Росія експортує нафту.
Банк mirates NBD займався російською нафтою. Для цього було організовано спеціальний відділ. Банк змінив свій курс після того, як США запровадили нові санкції проти компаній ОАЕ, наприклад, нафтотрейдера Voliton.
Також, стверджують джерела WSJ, на рішення банку вплинуло розширення Мінфіном США повноважень щодо покарання іноземних банків, які сприяють обходу санкцій та роботі російського військово-промислового комплексу.