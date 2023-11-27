Один из крупнейших кредиторов Украины открывает офис в Киеве

Европейский инвестиционный банк объявил об открытии в Киеве нового регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы. Об этом сообщило посольство Евросоюза, в помещении которого будет расположен этот офис.

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Новое региональное представительство будет оказывать усиленную поддержку Украине и Восточной Европе, сотрудничая и координируя работу с представительствами ЕИБ в Молдове и на Южном Кавказе (Тбилиси, Грузия).



На открытие офиса в Киев приехали президент ЕИБ Вернер Хойер и вице-президент Тереза Червинская.

"Наш визит в Украину, как банка ЕС, является свидетельством непоколебимой поддержки, особенно в условиях непрерывных нападений и зверств России. С самого начала российского вторжения мы работали с украинскими властями, чтобы способствовать проектам реконструкции, поддерживая удивительную устойчивость страны. С открытием нашего Регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы в Киеве мы хотим подчеркнуть нашу усиленную преданность: сопровождать Украину на ее европейском пути. Украина является неотъемлемой частью европейской семьи, а ЕИБ – ключевой частью долгосрочной поддержки ЕС", — сказал Хойер.

Европейский инвестиционный банк является одним из самых крупных кредиторов Украины. На сегодняшний день портфолио проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом, достигает более 7,3 млрд евро. С начала полномасштабной войны ЕИБ значительно увеличил свою активность, предоставив 1,7 млрд евро помощи на срочный ремонт инфраструктуры. Банк ЕС также предоставил кредитную линию в 4 млрд евро для поддержки интеграции беженцев из Украины в странах Евросоюза.