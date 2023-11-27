UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Один из крупнейших кредиторов Украины открывает офис в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 11:57
Один из крупнейших кредиторов Украины открывает офис в Киеве - Фото
Фото: ЕИБ

Европейский инвестиционный банк объявил об открытии в Киеве нового регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы. Об этом сообщило посольство Евросоюза, в помещении которого будет расположен этот офис.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Новое региональное представительство будет оказывать усиленную поддержку Украине и Восточной Европе, сотрудничая и координируя работу с представительствами ЕИБ в Молдове и на Южном Кавказе (Тбилиси, Грузия).

На открытие офиса в Киев приехали президент ЕИБ Вернер Хойер и вице-президент Тереза Червинская.

"Наш визит в Украину, как банка ЕС, является свидетельством непоколебимой поддержки, особенно в условиях непрерывных нападений и зверств России. С самого начала российского вторжения мы работали с украинскими властями, чтобы способствовать проектам реконструкции, поддерживая удивительную устойчивость страны. С открытием нашего Регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы в Киеве мы хотим подчеркнуть нашу усиленную преданность: сопровождать Украину на ее европейском пути. Украина является неотъемлемой частью европейской семьи, а ЕИБ – ключевой частью долгосрочной поддержки ЕС", — сказал Хойер.

Европейский инвестиционный банк является одним из самых крупных кредиторов Украины. На сегодняшний день портфолио проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом, достигает более 7,3 млрд евро. С начала полномасштабной войны ЕИБ значительно увеличил свою активность, предоставив 1,7 млрд евро помощи на срочный ремонт инфраструктуры. Банк ЕС также предоставил кредитную линию в 4 млрд евро для поддержки интеграции беженцев из Украины в странах Евросоюза.

  • Городские власти Киева планируют переговоры с ЕИБ о выделении денег на комплексную модернизацию 220 вагонов метро и приобретение еще 95 новых.
Андрей Водяный
киевЕИБбанкифинансовая помощьВернер Хойер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 