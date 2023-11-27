Один з найбільших кредиторів України відкриває офіс у Києві

Європейський інвестиційний банк оголосив про відкриття у Києві нового регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи. Про це повідомило посольство Євросоюзу, в приміщенні якого буде розташований цей офіс.

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Нове регіональне представництво надаватиме посилену підтримку Україні та Східній Європі загалом, співпрацюючи та координуючи роботу з представництвами ЄІБ у Молдові та на Південному Кавказі (Тбілісі, Грузія).

На відкриття офісу до Києва приїхали президент ЄІБ Вернер Хоєр та віцепрезидентка Тереза Червінська.

"Наш візит до України, як банку ЄС, є свідченням непохитної підтримки, особливо в умовах безперервних нападів і звірств Росії. З самого початку російського вторгнення ми працювали з українською владою, щоб сприяти проєктам реконструкції, підтримуючи дивовижну стійкість країни. З відкриттям нашого Регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу посилену відданість: супроводжувати Україну на її європейському шляху. Україна є невіддільною частиною європейської родини, а ЄІБ — ключовою частиною довгострокової підтримки ЄС", – сказав Хоєр.

Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом сягає понад 7,3 млрд євро. З початку повномасштабної війни ЄІБ значно збільшив свою активність, надавши 1,7 млрд євро допомоги на терміновий ремонт інфраструктури. Банк ЄС також надав кредитну лінію у 4 млрд євро для підтримки інтеграції біженців з України в країнах Євросоюзу.