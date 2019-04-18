Окружной админсуд прокомментировал решение по ПриватБанку

Сегодня в Окружном административном суде была озвучена вступительная и резулятивная часть решения, без указания мотивов. Текста решения пока нет. Об этом сегодня на брифинге сообщил судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин.

Он рассказал, что решение было принято коллегией судей под председательством судьи Игоря Качура. По его словам, состав коллегии судей, в которую также входили судьи Калиберда и Амелехин, не менялся с самого начала рассмотрения дела (с июня 2017 года).

Реклама

Санин сообщил, что с тех пор состоялось более 16 судебных заседаний, при этом в деле больше 50 томов. "Именно в связи с этим дело рассматривалось так долго, более двух лет", - сказал он.

Он подчеркнул, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, "для сохранения определенной тайны. В данном случае - для сохранения банковской тайны". Он добавил, что такое ходатайство подавал Нацбанк.

Свободного доступа к тексту решению пока нет. Сегодня была озвучена вступительная и резулятивная часть решения, без указания мотивов. "В то же время, судьи имеют 10 дней... для вынесения и подготовки полного текста решения", - сказал он.

Для апелляции у сторон есть 30 дней с момента получения полного текста решения.

Также он подчеркнул, что решение суда будет закрытым. С ним смогут ознакомиться только стороны дела.

Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.