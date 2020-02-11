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Ощадбанк пресек мошеннические действия по залоговому имуществу

Ощадбанк пресек мошеннические действия по залоговому имуществу
11.02.2020, 15:50

В Ощадбаке заявляют, что отразили несколько попыток группы компаний Lauffer завладеть имуществом банка в Славянске и Умани

Ощадбанк прекратил действия группы компаний Lauffer и регистраторов, которые были направлены на незаконное лишение банка права собственности на недвижимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

В банке отмечают, что группа компаний Lauffer предприняла несколько рейдерских атак с конца октября до середины января. В частности, пытались забрать принадлежащий банку завод в Славянске, а также имущество Уманского консервного комбината, которое находится в залоге по долгам ТК "Урожай" (входит в группу компаний Lauffer).

В банке уточняют, что государственные регистраторы Никольской райгосадминистрации Донецкой области, исполнительного комитета Ивановского сельсовета Уманского района Черкасской области и Уманской госрайадминистрации незаконно отменили регистрацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество записей о праве собственности Ощадбанка на маслоэкстракционный завод в Славянске и на Уманский консервный комбинат, находящийся в ипотеке банка.

Ощадбанк обратился с жалобами в Министерство юстиции, которое отменило принятые госрегистраторами решения и аннулировало доступ регистраторов в Госреестр.

"Учитывая дерзость незаконных действий, Ощадбанк подал в Главное следственное управление Национальной полиции Украины соответствующее заявление", - отмечают в банке.

Начато расследование.

  • В 2011 году Ощадбанк выдал компании ТК Урожай, входящей в Lauffer Group, кредит на 497 млн грн и $23 млн. В качестве обеспечения долга Lauffer Group передала недвижимость, среди которой около десятка объектов в Донецке, в частности, ТК Золотой Урожай, а также Уманский консервный комбинат и Славянский масложиркомбинат. Однако с февраля 2013 года обслуживание задолженности прекратилось. В октябре 2013 года Ощадбанк признал кредит проблемным и начал разработку стратегии взыскания.

Подробнее читайте: Лабиринт кредитора: как Ощадбанк выжимает долг из Lauffer Group

Справка. Lauffer Group работает в сегменте изготовления муки и хлебобулочных изделий, является крупным производителем и экспортером масложировой продукции. В состав группы входят фабрики по производству майонеза, макаронных изделий, консервной и другой продукции.
Lauffer Group работает в Украине 16 лет и включает около 100 предприятий в различных сегментах продовольственного производства. Предприятия, которые входят в состав Lauffer Group, расположены в Центральной, Южной и Восточной Украине.
Основной бенефициар группы компаний - Александр Лещинский
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