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Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 16:54
Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека - Фото
Фото: Ощадбанк/Facebook

Государственный Ощадбанк завершил экспертно-юридическую работу и подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Ощада.  

В результате вооруженной агрессии РФ украинским компаниям и гражданам был нанесен значительный материальный ущерб. Ощадбанк не стал исключением, многие его отделения разрушены и повреждены, а сам банк понес значительные потери, говорится в заявлении. 

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В банке добавляют, что системная работа по документации военных преступлений позволила применить международно признанные юридические механизмы, направленные на восстановление справедливости и наказание агрессора. 

"Верим в ВСУ, справедливость, международное право и надеемся на очередную юридическую ответственность агрессора перед Ощадбанком" – заявляют в банке. 

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Роман Бриль
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