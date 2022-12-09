Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека

Государственный Ощадбанк завершил экспертно-юридическую работу и подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Ощада.

В результате вооруженной агрессии РФ украинским компаниям и гражданам был нанесен значительный материальный ущерб. Ощадбанк не стал исключением, многие его отделения разрушены и повреждены, а сам банк понес значительные потери, говорится в заявлении.

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В банке добавляют, что системная работа по документации военных преступлений позволила применить международно признанные юридические механизмы, направленные на восстановление справедливости и наказание агрессора.

"Верим в ВСУ, справедливость, международное право и надеемся на очередную юридическую ответственность агрессора перед Ощадбанком" – заявляют в банке.

7 декабря Ощадбанк отсудил у России $1,1 млрд за крымские активы.

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Роман Бриль

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