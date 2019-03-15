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США расширили санкции против России
15.03.2019, 18:00

Ощадбанк потерял 3,63 млн клиентов в 2018 году

Ощадбанк потерял 3,63 млн клиентов в 2018 году

По итогам 2018 года количество клиентов, которые обслуживались в Ощадбанке, сократилось на 21,5%, а в Укргазбанке увеличилось на 70,5%

По итогам 2018 года количество клиентов, которые обслуживались в Ощадбанке, сократилось на 3,63 млн человек (-21,5%) - с 16,88 млн до 13,25 млн человек, свидетельствуют статистические данные НБУ, которые попали в распоряжение Finbalance.

Как показывают данные, в прошлом году существенно сократилась и клиентская база Укрсоцбанка - на 2,36 млн человек, или в 14 раз - до 180 495 человек. Больше миллиона клиентов ушли и из Приватбанка - почти 1,05 млн человек, или 4,6% - с 22,85 млн человек до 21,8 млн человек.

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Но, согласно статистическим данным, есть банки, чья клиентская база выросла. В 2018 году в Укргазбанк пришли 565 533 человека (+ 70,5%) - с 801 923 человек до 137 456 человек. В результате он заметно нарастил "клиентскую" долю на рынке - до 4,95% от населения трудоспособного возраста (+2,08 п.п.).

Ранее Нацбанк сообщал, что украинцы стали активней нести деньги в банки: депозиты населения в 2018 году выросли на 14,5%.

Напомним, что в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз, по данным НБУ, банковская система Украины была прибыльной в 2013 году (1,4 млрд грн).

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Теги: банк, банковская система, клиент банка
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