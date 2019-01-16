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16.01.2019, 12:00

Украинцы стали активней нести деньги в банки - НБУ

Украинцы стали активней нести деньги в банки - НБУ

По данным Нацбанка, депозиты населения в 2018 году выросли на 14,5%

В 2018 году срочные вклады физлиц в украинских банках увеличились на 14,5%. Об этом на встрече НБУ с партнерами в среду заявил глава регулятора Яков Смолий, передает корреспондент LIGA.net.

Как утверждают в Нацбанке, при формировании сбережений украинцы предпочитали вкладам в национальной валюте. По данным НБУ, объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за год увеличился на 14,5% до 268,9 млрд грн, в то время как в иностранной валюте - на 1,6% до $8,6 млрд. В декабре рост составил 4,3% и 1,8% соответственно.

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Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за год увеличился на 5,9% до 270,1 млрд грн, добавил регулятор.

В целом, объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2018 году вырос на 10% до 539,7 млрд грн.

В результате, объем гривневого депозитного портфеля по итогам года украинский превысил докризисный уровень, который банковская система имела в 2013 году, подчеркнули в НБУ.

По словам Смолия, за 12 месяцев прошлого года объемы кредитования банками населения выросли на 31% -до 135,4 млрд грн, а по итогам года банковская система получила рекордную прибыль.

Ранее сообщалось, что украинские банки в 2018 году по кредитованию вышли на докризисный уровень.

По данным регулятора, за девять месяцев прошлого года суммарная прибыль банковского сектора Украины была на уровне 14,8 млрд грн. Нацбанк прогнозировал, что по итогам прошлого года банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса.

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Теги: НБУ, депозиты населения, нацвалюта
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