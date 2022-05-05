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Ощадбанк возобновил работу отделений и банкоматов в Буче и Ирпене

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05.05.2022, 16:29
Ощадбанк возобновил работу отделений и банкоматов в Буче и Ирпене - Фото
Фото: Ощадбанк/Facebook

Государственный Ощадбанк возобновил полноценную работу отделений в освобожденных от российских оккупантов Буче и Ирпене в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

В открытых отделениях работают банкоматы. 

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Пока Ощадбанк открыл по одному отделению в Ирпене (ул. Шевченко, 7) и Буче (ул. Энергетиков, 11). 

"Оба отделения уже работают на полную мощность и с радостью встречают клиентов. А их уже немало", – говорится в сообщении банка. 

С начала военного вторжения России в Украину Ощадбанку удалось сохранить работу 75% своих отделений. 

"Сейчас один из наших приоритетов – как можно скорее возобновить работу отделений в освобожденных регионах", – говорится в заявлении банка. 

  • 28 апреля Кабинет министров решил, что людям с оккупированных территорий пенсию начислят в Ощадбанке.  

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Роман Брыль
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Ощадбанк банкоматы буча ирпень освобожденные территории
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