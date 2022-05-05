Ощадбанк возобновил работу отделений и банкоматов в Буче и Ирпене
Государственный Ощадбанк возобновил полноценную работу отделений в освобожденных от российских оккупантов Буче и Ирпене в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В открытых отделениях работают банкоматы.
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Пока Ощадбанк открыл по одному отделению в Ирпене (ул. Шевченко, 7) и Буче (ул. Энергетиков, 11).
"Оба отделения уже работают на полную мощность и с радостью встречают клиентов. А их уже немало", – говорится в сообщении банка.
С начала военного вторжения России в Украину Ощадбанку удалось сохранить работу 75% своих отделений.
"Сейчас один из наших приоритетов – как можно скорее возобновить работу отделений в освобожденных регионах", – говорится в заявлении банка.
- 28 апреля Кабинет министров решил, что людям с оккупированных территорий пенсию начислят в Ощадбанке.
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