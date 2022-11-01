Государственный Ощадбанк возобновил работу отделения в деоккупированном Лимане Донецкой области с 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отделение Ощадбанка работает по будням с 09:00 до 15:30 по адресу: ул. Ивана Лейко, 3.

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По этому же адресу уже вторую неделю работает банкомат Ощадбанка – первый банкомат в Лимане после деоккупации.

Первый банкомат на деоккупированной территории Донецкой области Ощадбанк открыл в Святогорске.

Для Ощадбанка возобновление работы на деоккупированных территориях важно с точки зрения предоставления жителям освобожденных территорий доступа к банковскому обслуживанию, говорится в сообщении.

В открытом отделении жители Лимана смогут получать пенсии, социальные выплаты, переводы и другие банковские услуги.

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Роман Бриль

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