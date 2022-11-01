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Ощадбанк возобновил работу отделения в деоккупированном Лимане

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 14:25
Ощадбанк возобновил работу отделения в деоккупированном Лимане - Фото
Фото: Facebook/Ощадбанк

Государственный Ощадбанк возобновил работу отделения в деоккупированном Лимане Донецкой области с 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба банка.  

Отделение Ощадбанка работает по будням с 09:00 до 15:30 по адресу: ул. Ивана Лейко, 3. 

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По этому же адресу уже вторую неделю работает банкомат Ощадбанка – первый банкомат в Лимане после деоккупации.  

Первый банкомат на деоккупированной территории Донецкой области Ощадбанк открыл в Святогорске. 

Для Ощадбанка возобновление работы на деоккупированных территориях важно с точки зрения предоставления жителям освобожденных территорий доступа к банковскому обслуживанию, говорится в сообщении. 

В открытом отделении жители Лимана смогут получать пенсии, социальные выплаты, переводы и другие банковские услуги.  

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Роман Бриль
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Ощадбанк деоккупация донбасса Лиман отделение банка
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