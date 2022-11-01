Ощадбанк возобновил работу отделения в деоккупированном Лимане
Государственный Ощадбанк возобновил работу отделения в деоккупированном Лимане Донецкой области с 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отделение Ощадбанка работает по будням с 09:00 до 15:30 по адресу: ул. Ивана Лейко, 3.
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По этому же адресу уже вторую неделю работает банкомат Ощадбанка – первый банкомат в Лимане после деоккупации.
Первый банкомат на деоккупированной территории Донецкой области Ощадбанк открыл в Святогорске.
Для Ощадбанка возобновление работы на деоккупированных территориях важно с точки зрения предоставления жителям освобожденных территорий доступа к банковскому обслуживанию, говорится в сообщении.
В открытом отделении жители Лимана смогут получать пенсии, социальные выплаты, переводы и другие банковские услуги.
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