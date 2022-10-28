ПриватБанк возобновляет работу на деоккупированном Донбассе. Открыл отделение в Лимане
28.10.2022, 13:11
Фото: ПриватБанк/telegram
Государственный ПриватБанк возобновил работу отделения и банкомата в городе Лиман Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Лиман это первый освобожденный город Донбасса, где стало возможным возобновить банковское обслуживание, говорится в сообщении.
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Отделение в Лимане работает, несмотря на перебои с интернетом и отключения электроэнергии, по вторникам и четвергам с 10-00 до 16-00.
Все клиенты могут получить не только банковское обслуживание и общение, но и при необходимости подзарядить телефон.
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