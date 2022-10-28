ПриватБанк возобновляет работу на деоккупированном Донбассе. Открыл отделение в Лимане

Государственный ПриватБанк возобновил работу отделения и банкомата в городе Лиман Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Лиман это первый освобожденный город Донбасса, где стало возможным возобновить банковское обслуживание, говорится в сообщении.

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Отделение в Лимане работает, несмотря на перебои с интернетом и отключения электроэнергии, по вторникам и четвергам с 10-00 до 16-00.

Все клиенты могут получить не только банковское обслуживание и общение, но и при необходимости подзарядить телефон.

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Роман Бриль

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