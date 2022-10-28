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ПриватБанк возобновляет работу на деоккупированном Донбассе. Открыл отделение в Лимане

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 13:11
ПриватБанк возобновляет работу на деоккупированном Донбассе. Открыл отделение в Лимане - Фото
Фото: ПриватБанк/telegram

Государственный ПриватБанк возобновил работу отделения и банкомата в городе Лиман Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Лиман это первый освобожденный город Донбасса, где стало возможным возобновить банковское обслуживание, говорится в сообщении. 

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Отделение в Лимане работает, несмотря на перебои с интернетом и отключения электроэнергии, по вторникам и четвергам с 10-00 до 16-00.  

Все клиенты могут получить не только банковское обслуживание и общение, но и при необходимости подзарядить телефон. 

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Роман Бриль
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банкоматы деоккупация донбасса Лиман отделение банка
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