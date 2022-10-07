UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк возобновил работу 26 отделений в деоккупированных городах

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 12:58
ПриватБанк возобновил работу 26 отделений в деоккупированных городах - Фото
Открытое отделение ПриватБанка в Дергачах (Фото: ПриватБанк/telegram)

Государственный ПриватБанк уже возобновил полноценную работу 26 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях центральных и восточных регионов Украины. Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош, передает пресс-служба банка.  

По его словам, возобновление работы сети продолжается, и до конца октября отделения ПриватБанка заработают в большинстве освобожденных от оккупации городов, с учетом всех необходимых мер по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Самоотверженная работа команды и приоритетный фокус правления способствуют скорейшему восстановлению сети банка, платежной инфраструктуры и сети банкоматов на деоккупированных территориях. ПриватБанк очень важен для финансовой инфраструктуры Украины, и это огромная мотивация для всех наших работников", — прокомментировал Бьош. 

Первое отделение ПриватБанка на освобожденных территориях Харьковской области открылось 25 сентября в Дергачах.  

В следующие две недели ПриватБанк возобновил обслуживание клиентов в Барвинковом, Донце, Балаклее и Золочеве. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ ПриватБанк Герхард Бьош деоккупированные территории
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 