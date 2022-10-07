ПриватБанк возобновил работу 26 отделений в деоккупированных городах

Государственный ПриватБанк уже возобновил полноценную работу 26 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях центральных и восточных регионов Украины. Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош, передает пресс-служба банка.

По его словам, возобновление работы сети продолжается, и до конца октября отделения ПриватБанка заработают в большинстве освобожденных от оккупации городов, с учетом всех необходимых мер по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов.

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"Самоотверженная работа команды и приоритетный фокус правления способствуют скорейшему восстановлению сети банка, платежной инфраструктуры и сети банкоматов на деоккупированных территориях. ПриватБанк очень важен для финансовой инфраструктуры Украины, и это огромная мотивация для всех наших работников", — прокомментировал Бьош.

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Роман Бриль

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