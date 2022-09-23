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ПриватБанк предупредил о работе мошеннического сайта с логотипом банка. Как распознать

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 18:19
ПриватБанк предупредил о работе мошеннического сайта с логотипом банка. Как распознать - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк предупредил украинцев о работе мошеннического сайта, который для выманивания у людей логина и пароля входа в электронный банк "маскируется" под программы выплат украинцам в Приват24. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.   

"ПриватБанк предупреждает о большой опасности ввода персональной информации, данных карт и логинов для электронного банка на непроверенных, неизвестных сайтах и ресурсах. Полученные мошенниками данные используются для снятия денег со счетов", – говорится в сообщении. 

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В ПриватБанке напоминают, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка. Подачу заявки на помощь можно произвести только через соответствующие админцентры и приложение Дия.  

ПриватБанк предупредил о работе мошеннического сайта с логотипом банка. Как распознать

"Не переходите по сомнительным ссылкам, всегда проверяйте любую информацию на официальном сайте банка или по телефону клиентской поддержки 3700" – призывают в ПриватБанке. 

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Роман Бриль
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Приват24 интернет-мошенники фишинговый сайт
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