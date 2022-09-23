ПриватБанк предупредил о работе мошеннического сайта с логотипом банка. Как распознать

ПриватБанк предупредил украинцев о работе мошеннического сайта, который для выманивания у людей логина и пароля входа в электронный банк "маскируется" под программы выплат украинцам в Приват24. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк предупреждает о большой опасности ввода персональной информации, данных карт и логинов для электронного банка на непроверенных, неизвестных сайтах и ресурсах. Полученные мошенниками данные используются для снятия денег со счетов", – говорится в сообщении.

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В ПриватБанке напоминают, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка. Подачу заявки на помощь можно произвести только через соответствующие админцентры и приложение Дия.

"Не переходите по сомнительным ссылкам, всегда проверяйте любую информацию на официальном сайте банка или по телефону клиентской поддержки 3700" – призывают в ПриватБанке.

В ноябре 2021 года злоумышленники рассылали фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн.

27 июля 2022 года украинцев предупредили о мошеннической схеме под предлогом выплат помощи переселенцам от ПриватБанка и monobank.

В августе мошенники предлагали оформить денежную помощь от стран ЕС, ООН, банков, Дии и даже НАТО.

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Роман Бриль

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