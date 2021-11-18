По 7000 грн вакцинированным. В ПриватБанке предупреждают о новой схеме мошенников

Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн, сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Он напоминает, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.

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"ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом выплат за вакцинацию от COVID-19", – говорится в сообщении.

Также Серга опубликовал фото сообщения, которое мошенники распространяют клиентам ПриватБанка. В нем отмечается: "Вам доступна выплата COVID-19. Сумма выплаты 7000 грн". Чтобы подтвердить перевод – пользователю предлагают перейти по фишинговой ссылке.

Фишинговая ссылка — это линк, размещенный злоумышленниками, который используют для получения конфиденциальной информации пользователей. Таким образом мошенники могут завладеть банковской информацией клиента и списать его деньги.

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15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.

16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. Эту тысячу гривень невозможно будет получить наличными. Это будет, скорее всего, сертификат в "Дии" на тысячу гривень, который можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине.

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Наталия Софиенко

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