По 7000 грн вакцинированным. В ПриватБанке предупреждают о новой схеме мошенников
Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма от имени ПриватБанка якобы с выплатами за вакцинацию в размере 7000 грн, сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
Он напоминает, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.
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"ПриватБанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом выплат за вакцинацию от COVID-19", – говорится в сообщении.
Также Серга опубликовал фото сообщения, которое мошенники распространяют клиентам ПриватБанка. В нем отмечается: "Вам доступна выплата COVID-19. Сумма выплаты 7000 грн". Чтобы подтвердить перевод – пользователю предлагают перейти по фишинговой ссылке.
- 15 ноября в видеообращении президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.
- 16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. Эту тысячу гривень невозможно будет получить наличными. Это будет, скорее всего, сертификат в "Дии" на тысячу гривень, который можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине.
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