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Мошенники предлагают оформить денежную помощь от стран ЕС, ООН, банков, Дії и даже НАТО

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2022, 10:30
Мошенники предлагают оформить денежную помощь от стран ЕС, ООН, банков, Дії и даже НАТО - Фото
Фото: depositphotos.com

Аферисты предлагают оформить денежную помощь от стран ЕС, ООН, банков, Дії и даже НАТО. Для этого они создают телеграмм-каналы, которые выглядят как банковские или каналы международных организаций, пишет пресс-служба НБУ.

В таких каналах мошенники могут размещать фишинговые ссылки на сайты, где можно вроде бы оформить такую выплату.

Под предлогом оформления выплаты аферисты просят сообщить секретную информацию: пин-код к карточке; трехзначный номер с обратной стороны карты; срок действия карты и т.п.

Также в социальной сети Facebook обнаружен ряд мошеннических страниц, содержащих ссылку на так называемый Единый Компенсационный Центр Возвращения Невыплаченных Денежных Средств. Там предлагается предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.

Как уберечься от мошенничества

Получайте информацию из официальных источников.
Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах.
Если вы случайно раскрыли данные платежной карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту.
Никому не сообщайте пин-код к карте, три цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.

  • Украинцев предупреждают о мошеннической схеме под предлогом выплат помощи переселенцам от ПриватБанка и monobank.

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Наталия Софиенко
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