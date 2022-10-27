ПриватБанк возобновляет работу в освобожденных поселках Херсонской области

Государственный ПриватБанк возобновил работу банкомата и терминала самообслуживания в освобожденном от российских оккупантов поселке Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Снять наличные в Нововоронцовке можно через pos-терминалы ПриватБанка в трех магазинах поселка.

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Чтобы получить наличные деньги на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Нововоронцовка — это первый освобожденный населенный пункт Херсонской области, где стало возможным возобновить работу банковского оборудования, отмечают в ПриватБанке.

До конца октября банк планирует восстановить работу банкоматов и терминалов самообслуживания в поселке Высокополье.

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Роман Бриль

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