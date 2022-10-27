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ПриватБанк возобновляет работу в освобожденных поселках Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 13:00
ПриватБанк возобновляет работу в освобожденных поселках Херсонской области - Фото
Банкомат в освобожденной Нововоронцовке (Фото: ПриватБанк/telegram)

Государственный ПриватБанк возобновил работу банкомата и терминала самообслуживания в освобожденном от российских оккупантов поселке Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.   

Снять наличные в Нововоронцовке можно через pos-терминалы ПриватБанка в трех магазинах поселка.  

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Чтобы получить наличные деньги на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. 

Нововоронцовка — это первый освобожденный населенный пункт Херсонской области, где стало возможным возобновить работу банковского оборудования, отмечают в ПриватБанке. 

До конца октября банк планирует восстановить работу банкоматов и терминалов самообслуживания в поселке Высокополье. 

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Роман Бриль
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банкоматы ПриватБанк Херсонская область POS-терминалы освобожденные территории Нововоронцовка
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