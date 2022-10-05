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Ощадбанк заплатил штраф АМКУ за покупку рыбной ярмарки без разрешения

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 13:08
Ощадбанк заплатил штраф АМКУ за покупку рыбной ярмарки без разрешения - Фото
Фото: Ощадбанк/Facebook

Государственный Ощадбанк заплатил в полном объеме штраф в 13,8 млн грн за покупку без разрешения антимонопольного комитета (АМКУ) складских помещений рыбной ярмарки и комплекса по хранению продуктов питания для компании "Логистик центр "Скандинавия". Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. 

Ранее, 28 октября, по результату иска Ощадбанка Хозяйственный суд Киева подтвердил законность установленного АМКУ нарушения и размера штрафа, добавляют в комитете.   

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АМКУ оштрафовал Ощадбанк за покупку рыбной ярмарки в сентябре 2021 года. При определении размера штрафа АМКУ принял во внимание, что Ощадбанк факт нарушения не признал и препятствовал расследованию.   

Из-за нежелания сотрудничать, расследование и сбор доказательств по делу длилось почти четыре года. 

В Ощадбанке заявляли, что не согласны с решением АМКУ и объяснили, что приобретение в собственность складской недвижимости было вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве.   

Производство велось против недобросовестного должника, не выполнявшего своих обязательств по кредитному договору. Банк предоставил подробные объяснения ситуации АМКУ и сообщил комитету, что должник оказывал препятствия в реализации прав банка, и в судебном порядке выдвигал банку безосновательные требования.   

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Роман Бриль
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