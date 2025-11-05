Ощадбанк определился с новым председателем правления: им станет Юрий Кацион

Юрій Каціон (Фото: Ощадбанк)

Наблюдательный совет Ощадбанка провел конкурсный отбор нового председателя правления в связи с завершением срока действия контракта предыдущего руководителя Сергея Наумова. Победителем конкурса стал Юрий Кацион, сообщается на сайте банка.

Кацион имеет 27 лет стажа в банковской сфере, из которых 24 года он провел в Ощадбанке. За это время он прошел от главного экономиста до директора департамента корпоративного бизнеса (2016 год), а затем – до заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес (2022 год).

Назначение на должность CEO состоится после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.

Должность председателя правления Ощадбанка с 3 ноября 2020 года занимал Сергей Наумов, который пришел в банк после шести лет в Пиреус Банке. Он также имеет опыт работы на руководящих должностях в Сбербанке, Правекс Банке, Укрсиббанке.

Срок полномочий председателя правления Ощадбанка составляет пять лет с правом назначения на новый срок по результатам конкурсного отбора.

Наблюдательный совет банка возглавляет Владимир Лавренчук.