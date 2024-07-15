Ощадбанк оценил стоимость анонсированного Зеленским гигаватта генерации в $700 млн

Фото: Depositphotos

Украине не удастся без финансовой помощи партнеров восстановить разрушенную россиянами генерацию. Так, для построения только одного гигаватта нужно минимум $700 млн, заявил заместитель председателя правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

"Инвестпроекты по строительству одного гигаватта электроэнергетики будут стоить от $700 млн в случае использования газопоршневых или газотурбинных технологий и до $1,5 млрд – для, например, ветроэнергетики. Это один гигаватт. Нам нужно восемь-девять построить", – сказал Кацион во время экспертной дискуссии ЭП-чат о состоянии и потенциале восстановления энергетической мощности Украины.

Вся банковская система Украины не сможет одновременно профинансировать за короткое время все эти проекты, сказал он.

Читайте также: Все для генерации. Как правительство и НБУ стимулируют возобновление энергетики

"Без европейских партнеров это будет сделать очень тяжело и невозможно, наверное", – отметил Кацион.

Именно поэтому, по мнению банкира, важно привлечь помощь международных партнеров, в частности, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка.

"Все партнеры, с которыми мы общаемся, подтверждают готовность участвовать в таких проектах", – отметил Кацион.

Сейчас только на рассмотрении Ощадбанка есть проекты по альтернативной генерации более чем на 500 МВт – то есть на половину того объема, который озвучивал президент Владимир Зеленский.

По мнению Кациона, дефицит в энергосистеме будет наблюдаться еще не менее одного-двух лет. Поэтому следует искать опции, позволяющие бизнесу перейти от временных средств выживания к стабильным решениям, которые в конечном итоге обеспечат постоянный доступ к электроэнергии.

"Фокус крупных банков будет прежде всего на том, чтобы отстроить разрушенные мощности на 9 ГВт электрической энергии. Мы должны финансировать создание именно новых экологических решений, которые в том числе совпадают с видением наших европейских партнеров и коллег", – подчеркнул заместитель председателя правления Ощадбанка.