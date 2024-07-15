Ощадбанк оцінив вартість анонсованого Зеленським гігавата генерації у $700 млн

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Україні не вдасться без фінансової допомоги партнерів відновити зруйновану росіянами генерацію. Так, для побудови лише одного гігавата потрібно щонайменше $700 млн, заявив заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон.

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"Інвестпроєкти з будівництва одного гігавата електроенергетики коштуватимуть від $700 млн у разі використання газопоршневих або газотурбінних технологій і до $1,5 млрд – для, наприклад, вітроенергетики. Це один гігават. Нам треба вісім-дев'ять збудувати", – сказав Каціон під час експертної дискусії ЕП-чат щодо стану і потенціалу відновлення енергетичної потужності України.

Вся банківська система України не зможе одночасно профінансувати за короткий проміжок часу всі ці проєкти, сказав він.

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"Без європейських партнерів це буде зробити дуже важко і неможливо, напевно", – зазначив Каціон.

Саме тому, на думку банкіра, важливо залучити допомогу міжнародних партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку.

"Всі партнери, з якими ми спілкуємось, підтверджують готовність брати участь у таких проєктах", – зазначив Каціон.

Нині лише на розгляді Ощадбанку є проєкти з альтернативної генерації більш ніж на 500 МВт – тобто на половину від того обсягу, який озвучував президент Володимир Зеленський.

На думку Каціона, дефіцит в енергосистемі спостерігатиметься ще не менш як один-два роки. Тому слід шукати опції, які дадуть змогу бізнесу перейти від тимчасових засобів виживання до стабільних рішень, що зрештою забезпечать сталий доступ до електроенергії.

"Фокус великих банків буде насамперед на тому, щоб відбудувати зруйновані потужності на 9 ГВт електричної енергії. Ми маємо фінансувати створення саме нових екологічних рішень, які в тому числі співпадають з баченням наших європейських партнерів і колег", – наголосив заступник голови правління Ощадбанку.