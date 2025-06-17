Ощадбанк увеличил для OKKO кредитный лимит до 2,85 млрд грн: на что пойдут деньги

Иллюстративное фото: ОККО

Государственный Ощадбанк увеличил для OKKO Group доступный кредитный лимит почти в два раза – с 1,5 млрд грн до 2,85 млрд грн. Срок действия сделки составляет два года, сообщила пресс-служба банка.

"В настоящее время кредитный портфель OKKO Group в Ощадбанке является наибольшим среди всех их финансовых партнеров. Уровень ликвидности Ощада позволяет нам и дальше расширять этот портфель в соответствии с амбициозными планами нашего партнера", – подчеркнул заместитель главы правления Ощадбанка Юрий Кацион.

OKKO Group является лидером на розничном рынке горючего в Украине и намерена в дальнейшем укреплять свои позиции, отмечается в пресс-релизе.

Увеличение лимита кредитования позволит группе более эффективно управлять операционными расходами, в том числе поддерживать необходимый уровень запасов горючего. Это актуально ввиду развития рынка, а также планов увеличения сети АЗК под брендом ОККО.

Сегодня в сети ОККО работает 410 автозаправочных комплексов.

Справка OKKO Group объединяет более десяти разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Флагманской компанией группы является концерн "Галнефтегаз", управляющий одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом ОККО.



Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов. OKKO Group объединяет более десяти разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Флагманской компанией группы является концерн "Галнефтегаз", управляющий одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом ОККО.Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов.

Ощадбанк сотрудничает с компаниями OKKO Group с 2016 года, однако партнерство существенно усилилось после начала полномасштабной войны. В марте 2022 года, во время топливного кризиса, финучреждение предоставило одной из компаний группы овердрафт на 500 млн грн, обеспечив ей тем самым возможность импорта дополнительного горючего. С этого времени объем финансирования оборотного капитала вырос до 1,5 млрд грн.

С сентября 2022 года размер финансирования оборотного капитала от Ощада для OKKO Group уже достиг суммы в 1,5 млрд грн.