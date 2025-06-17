Ощадбанк збільшив для OKKO кредитний ліміт до 2,85 млрд грн: на що підуть гроші

Ілюстративне фото: ОККО

Державний Ощадбанк збільшив для OKKO Group доступний кредитний ліміт майже удвічі – з 1,5 млрд грн до 2,85 млрд грн. Термін дії угоди становить два роки, повідомила пресслужба банку.

"Наразі кредитний портфель OKKO Group в Ощадбанку є найбільшим серед усіх їхніх фінансових партнерів. Рівень ліквідності Ощаду дозволяє нам і надалі розширювати цей портфель відповідно до амбітних планів нашого партнера", – наголосив заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон.

OKKO Group є лідером на роздрібному ринку пального в Україні і має намір надалі зміцнювати свої позиції, зазначається у пресрелізі.

Збільшення ліміту кредитування дозволить групі ефективніше керувати операційними витратами, зокрема підтримувати необхідний рівень запасів пального. Це актуально, зважаючи на розвиток ринку, а також плани збільшення мережі АЗК під брендом ОККО.

Сьогодні у мережі ОККО працює 410 автозаправних комплексів.

Довідка OKKO Group об'єднує понад десять різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом ОККО.



Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов. OKKO Group об'єднує понад десять різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом ОККО.Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Ощадбанк співпрацює з компаніями OKKO Group з 2016 року, однак партнерство суттєво посилилося після початку повномасштабної війни. У березні 2022 року, під час паливної кризи, фінустанова надала одній із компаній групи овердрафт на 500 млн грн, забезпечивши їй таким чином можливість імпортування додаткового пального. Відтоді обсяг фінансування обігового капіталу зріс до 1,5 млрд грн.

З вересня 2022 року розмір фінансування обігового капіталу від Ощаду для OKKO Group вже досягнув суми у 1,5 млрд грн.