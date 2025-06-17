Ощадбанк збільшив для OKKO кредитний ліміт до 2,85 млрд грн: на що підуть гроші
Державний Ощадбанк збільшив для OKKO Group доступний кредитний ліміт майже удвічі – з 1,5 млрд грн до 2,85 млрд грн. Термін дії угоди становить два роки, повідомила пресслужба банку.
"Наразі кредитний портфель OKKO Group в Ощадбанку є найбільшим серед усіх їхніх фінансових партнерів. Рівень ліквідності Ощаду дозволяє нам і надалі розширювати цей портфель відповідно до амбітних планів нашого партнера", – наголосив заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон.
OKKO Group є лідером на роздрібному ринку пального в Україні і має намір надалі зміцнювати свої позиції, зазначається у пресрелізі.
Збільшення ліміту кредитування дозволить групі ефективніше керувати операційними витратами, зокрема підтримувати необхідний рівень запасів пального. Це актуально, зважаючи на розвиток ринку, а також плани збільшення мережі АЗК під брендом ОККО.
Сьогодні у мережі ОККО працює 410 автозаправних комплексів.
Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.
Ощадбанк співпрацює з компаніями OKKO Group з 2016 року, однак партнерство суттєво посилилося після початку повномасштабної війни. У березні 2022 року, під час паливної кризи, фінустанова надала одній із компаній групи овердрафт на 500 млн грн, забезпечивши їй таким чином можливість імпортування додаткового пального. Відтоді обсяг фінансування обігового капіталу зріс до 1,5 млрд грн.
З вересня 2022 року розмір фінансування обігового капіталу від Ощаду для OKKO Group вже досягнув суми у 1,5 млрд грн.
- У квітні 2025 року ОККО вдалося залучити 157 млн євро фінансування від трьох західних банків на будівництво ВЕС Іваничі. Крім того, холдинг вкладе в неї близько 68 млн євро власних коштів.
- Того ж місяця АМКУ дозволив ТОВ "Окко-Драйв", що входить до складу холдингу ОККО, взяти в оренду 38 автозаправних станцій KLO.