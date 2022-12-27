Отключения света обойдутся банкам в 300 млн грн – НБУ

Национальный банк заявил, что веерные отключения электроэнергии обойдутся банкам в 300 млн грн. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном во вторник, 27 декабря.

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Регулятор указывает, что периодическое отсутствие электроэнергии отрицательно сказывается на работе более половины банковских отделений.

Для обеспечения непрерывной работы инфраструктуры банки вынуждены тратиться на обеспечение резервных источников питания и связи.

По состоянию на начало декабря почти в половине финучреждений автономно в течение рабочего дня могли работать менее пятой части отделений.

"По оценкам банков, предоставленным в начале декабря, из-за отключений света дополнительный операционный ущерб может превысить 300 млн грн. Большая часть потерь приходится на крупные финучреждения со значительным количеством отделений", — говорится в отчете.

Для непрерывного предоставления банковских услуг НБУ инициировал проект Power Banking. Он предусматривает создание сети дежурных отделений, которые будут предоставлять услуги клиентам даже при длительном отсутствии света.

К середине декабря таких отделений насчитывалось уже 1100 в населенных пунктах.

Андрій Водяний

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