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Отключения света обойдутся банкам в 300 млн грн – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 14:30
Отключения света обойдутся банкам в 300 млн грн – НБУ - Фото
Отключение электричества в Украине (Фото: EPA)

Национальный банк заявил, что веерные отключения электроэнергии обойдутся банкам в 300 млн грн. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном во вторник, 27 декабря.

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Регулятор указывает, что периодическое отсутствие электроэнергии отрицательно сказывается на работе более половины банковских отделений.

Отключения света обойдутся банкам в 300 млн грн – НБУ

Для обеспечения непрерывной работы инфраструктуры банки вынуждены тратиться на обеспечение резервных источников питания и связи.

По состоянию на начало декабря почти в половине финучреждений автономно в течение рабочего дня могли работать менее пятой части отделений.

"По оценкам банков, предоставленным в начале декабря, из-за отключений света дополнительный операционный ущерб может превысить 300 млн грн. Большая часть потерь приходится на крупные финучреждения со значительным количеством отделений", — говорится в отчете.

Отключения света обойдутся банкам в 300 млн грн – НБУ
  • Для непрерывного предоставления банковских услуг НБУ инициировал проект Power Banking. Он предусматривает создание сети дежурных отделений, которые будут предоставлять услуги клиентам даже при длительном отсутствии света.
  • К середине декабря таких отделений насчитывалось уже 1100 в населенных пунктах.
Андрій Водяний
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НБУ банки отключения света
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