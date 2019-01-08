ОТП Банк продал долг компании Пинчука за четверть стоимости

Украинская дочка венгерского ОТП Банка продала права требования по проблемному кредиту, выданному холдингу Интерпайп бизнесмена Виктора Пинчука.Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава ОТП Тамаш Хак-Ковач.

«В этом году мы закончили распродажу проблемных активов – уже избавились от всех, с кем невозможно договориться – сказал банкир. – Долг Интерпайпа продали с дисконтом где-то 75-80%».

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Банк не отслеживал покупателя на предмет связанности с должником, отметил Хак-Ковач. «Нас это не интересует, главное – цена», - пояснил он.

По словам банкира, уровень NPL (non-performing loans – кредиты, которые не обслуживаются, - Ред.) в ОТП Банке составляет 30% всего кредитного портфеля.

«Дальнейшее снижение будет очень постепенным, но здесь нужно уточнять, что по МСФО 9 считаются не только кредиты в дефолте 90+ дней, но и нормальные – реструктуризированные клиенты, - рассказал Хак-Ковач. - У нас в большинстве случаев в этих NPL сидят уже урегулированные кредиты: как зарезервированные, так и те, кто уже платит».

В 2013 году ОТП Банк открыл кредитную линию Интерпайпу на $10 млн. В последние годы компания полностью не обслуживала этот кредит.

В состав группы Интерптайп входят крупнейшие производители трубной продукции в Украине Нижнеднепровский трубный завод, Новомосковский трубный завод, Никопольский завод бесшовных труб NIСO TUBE, а также Никопольский завод ферросплавов. Корпорацию контролирует бизнесмен Виктор Пинчук.