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08.01.2019, 10:45

ОТП Банк продал долг компании Пинчука за четверть стоимости

ОТП Банк продал долг компании Пинчука за четверть стоимости

Интерпайп был последним проблемным заемщиком банка

Украинская дочка венгерского ОТП Банка продала права требования по проблемному кредиту, выданному холдингу Интерпайп бизнесмена Виктора Пинчука.Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава ОТП Тамаш Хак-Ковач.

«В этом году мы закончили распродажу проблемных активов – уже избавились от всех, с кем невозможно договориться – сказал банкир. – Долг Интерпайпа продали с дисконтом где-то 75-80%».

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Банк не отслеживал покупателя на предмет связанности с должником, отметил Хак-Ковач. «Нас это не интересует, главное – цена», - пояснил он.

По словам банкира, уровень NPL (non-performing loans – кредиты, которые не обслуживаются, - Ред.) в ОТП Банке составляет 30% всего кредитного портфеля.

«Дальнейшее снижение будет очень постепенным, но здесь нужно уточнять, что по МСФО 9 считаются не только кредиты в дефолте 90+ дней, но и нормальные – реструктуризированные клиенты, - рассказал Хак-Ковач. - У нас в большинстве случаев в этих NPL сидят уже урегулированные кредиты: как зарезервированные, так и те, кто уже платит».

В 2013 году ОТП Банк открыл кредитную линию Интерпайпу на $10 млн. В последние годы компания полностью не обслуживала этот кредит.

В состав группы Интерптайп входят крупнейшие производители трубной продукции в Украине Нижнеднепровский трубный завод, Новомосковский трубный завод, Никопольский завод бесшовных труб NIСO TUBE, а также Никопольский завод ферросплавов. Корпорацию контролирует бизнесмен Виктор Пинчук.

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Теги: интерпайп, виктор пинчук, ОТП Банк
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