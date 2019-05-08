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08.05.2019, 14:08

OTP покупает банк в Словении

OTP покупает банк в Словении

Банк намерен купить SKB Banka - четвертого по величине банка Словении

OTP Bank подписал соглашение о покупке 99,73% акций SKB Banka, словенской дочерней компании Societe Generale Group и других локальных дочерних компаний, принадлежащих SKB Banka.

Как сообщает пресс-служба банка, финансовое закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы после получения необходимых регуляторных разрешений.

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"Благодаря такому приобретению OTP Group выходит на новый рынок, распространяя региональное присутствие на двенадцать стран (Венгрия, Украина, Албания, Словакия, Болгария, Румыния, Хорватия, Сербия, Россия, Черногория, Молдова и Словения) и становится более сильным игроком на банковском рынке в регионе", - отметили в OTP Bank.

SKB Banka – это четвертый по величине банк Словении с рыночной долей около 9%. Финансовое учреждение зарекомендовало себя как универсальный банк, который активно развивается как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

Напомним, в марте текущего года черногорская "дочка" OTP Bank подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций Societe Generale Banka Montenegro – четвертого по величине банка Черногории.

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Теги: OTP Bank, skb banka
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