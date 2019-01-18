Отток капитала из России превысил $67 млрд

Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 году вырос в 2,7 раза - до $67,5 млрд, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы Банка России.

По данным центробанка РФ, в 2018 году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах.

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В первом квартале 2018 года отток капитала составил $16,2 млрд. Во втором квартале страна получила чистый приток $4,3 млрд, в третьем - $19,2 млрд оттока и в четвертом - около $36,5 млрд оттока.

По предварительной оценке банка, за 11 месяцев (январь-ноябрь 2018-го) чистый вывоз капитала составил $58,5 млрд. Из этого следует, что в декабре мог быть чистый отток капитала в размере около $9 млрд, отмечает агентство.

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Ранее сообщалось, что банки и финансовые компании Великобритании в связи с Brexit вывели в другие страны ЕС более $1 трлн.