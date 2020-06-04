Партия Порошенко обратилась в ГБР и НАБУ из-за звонка Зеленского главе Укрэксима

Партия Европейская солидарность (ЕС) увидела признаки давления и коррупции в звонке президента Владимира Зеленского главе государственного Укрэксимбанка Евгению Мецгеру во время встречи с предпринимателями Хмельницкой области.

Депутаты фракции обратились в Госбюро расследований (ГБР), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) с требованием “отреагировать на нарушение закона со стороны главы государства”. Копии обращений опубликовал нардеп от ЕС Владимир Арьев в Facebook.

“Вчера все видели звонок Зеленского председателю правления Укрэксимбанка во время встречи с бизнесом в Хмельницком. Это четко выглядело, как незаконное давление на должностное лицо государственного банка в интересах частного лица”, - написал депутат.

В обращении указано, что разговор с требованием осуществить отсрочки выплаты и реструктуризацию кредита является использованием служебного положения и вмешательством президента в деятельность госбанка.

3 июня во время рабочей поездки президента Зеленского в Хмельницкую область предприниматели пожаловались ему, что не могут реструктуризировать кредиты в Укрэксимбанке. Зеленский публично позвонил главе банка Евгению Мецгеру и сказал: "Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса".