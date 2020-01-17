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Переводы с иностранных карт VISA станут доступнее

Переводы с иностранных карт VISA станут доступнее
17.01.2020, 16:40

Сделать перевод на карту Приват из-за границы теперь можно с любой карты VISA

ПриватБанк запустил онлайн-переводы на карты своих клиентов с карты VISA любого банка мира.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, перевести деньги с карточки иностранного банка на карту Приват можно через веб или мобильную версию Приват24. При этом для отправления переводов не обязательно быть клиентом ПриватБанка или регистрироваться в онлайн-банкинге.

Сервис будет полезен работающим за границей украинцам, фрилансерам, родителям иностранных студентов, волонтерам, отмечают в банке.

Отправить перевод с иностранной карты VISA на карту ПриватБанка можно в долларах, евро или гривне. Чтобы перевести деньги, достаточно знать только номер карты получателя. Безопасность операции гарантирует технология Verified by VISA.

Тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы.

Сейчас это первый сервис среди украинских банков, который позволяет сделать р2р-перевод с любой карты VISA мира, уточнили LIGA.net в пресс-службе Привата. Лимит одной операции - 14 999 грн.

Пока что услуга доступна в веб-версии и приложении на Android и вскоре появится для iOS.

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