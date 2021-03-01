Первые семьи получили ипотечный кредит по программе "Доступная ипотека 7%"

Первые две семьи – Лапченко и Максимюк – получили ипотечный вредит по программе "Доступная ипотека 7%". Подписание кредитных договоров состоялось во время форума "Украина 30".

Кредиты выдали ОТП-Банк и Укргазбанк.

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Государственная программа "Доступная ипотека 7%" разработана для всех граждан Украины, желающих улучшить свои жилищные условия.

Ипотеку можно брать как на дом, так на квартиру на вторичном рынке и на строящиеся квартиры. Для ипотеки на вторичном рынке существует условие – выдается на квартиры или дома, построенные с 2018 года.

Максимальная сумма кредита – 2 млн грн, стоимость предмета ипотеки – 2,5 млн грн. Кредит выдается на срок до 20 лет. Первый взнос – 15%.

На данный момент семь банков участвуют в программе "Доступная ипотека 7%". По словам замминистра финансов Юрия Драганчука, уже к концу текущей недели, количество банков, участвующих в программе, может быть расширено до 25.

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Роман Брыль

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