Победа Трампа повысила интерес к конкретной серии евробондов Украины: это ставка на мир
Победа Дональда Трампа на выборах в США повысила интерес к украинским облигациям серии "B" со сроком погашения в 2035 году, выпущенным в рамках сентябрьской реструктуризации долга, несмотря на отсутствие платежей по ним до августа 2027 года. Об этом пишет Bloomberg.
Повышенный интерес означает, что инвесторы делают ставку на возможное прекращение российско-украинской войны и последующую реконструкцию Украины.
Согласно условиям реструктуризации, в 2029 году Украина может увеличить выпуск облигаций серии "B" с погашением в 2035 и 2036 годах на 12% от суммы реструктуризированного долга, в зависимости от темпов роста экономики. Такие бонды обеспечат большие выплаты в случае, если темпы восстановления превысят прогнозы МВФ.
Облигации-2035 с нулевым купоном сейчас торгуются по 59 центов за доллар, что на 10 центов выше, чем до победы Трампа.
Большие инвестиционные компании, такие как BlackRock, Royal Bank of Canada и Allianz SE, являются крупными держателями этих облигаций.
- Процесс реструктуризации еврооблигаций Украины предусматривал обмен тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора на сумму около $20,5 млрд (с учетом процентов сумма достигала $24 млрд) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью $15,2 млрд.