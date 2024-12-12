Победа Трампа повысила интерес к конкретной серии евробондов Украины: это ставка на мир

Еврооблигации Украины, не предполагающие выплаты купона до 2027 года, стали одним из фаворитов инвесторов

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Победа Дональда Трампа на выборах в США повысила интерес к украинским облигациям серии "B" со сроком погашения в 2035 году, выпущенным в рамках сентябрьской реструктуризации долга, несмотря на отсутствие платежей по ним до августа 2027 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Повышенный интерес означает, что инвесторы делают ставку на возможное прекращение российско-украинской войны и последующую реконструкцию Украины.

Согласно условиям реструктуризации, в 2029 году Украина может увеличить выпуск облигаций серии "B" с погашением в 2035 и 2036 годах на 12% от суммы реструктуризированного долга, в зависимости от темпов роста экономики. Такие бонды обеспечат большие выплаты в случае, если темпы восстановления превысят прогнозы МВФ.

Облигации-2035 с нулевым купоном сейчас торгуются по 59 центов за доллар, что на 10 центов выше, чем до победы Трампа.

Большие инвестиционные компании, такие как BlackRock, Royal Bank of Canada и Allianz SE, являются крупными держателями этих облигаций.