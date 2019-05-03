Поддержка ликвидности: НБУ изменил требования к залогу по кредиту

Национальный банк Украины изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков, чтобы минимизировать риски невозврата средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, меняются некоторые корректирующие коэффициенты, которые НБУ применяет к имущественным правам, находящимся в залоге, по кредитному договору с юридическим или физическим лицом-должником для расчета достаточности их объема.

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К имущественным правам по кредитному договору на сумму более 30 млн грн, в котором нет запрета на зачисление должником встречных однородных требований, будет применяться более низкий корректирующий коэффициент. Залог в виде имущественных прав по договору, в котором есть такой запрет, будет считаться приоритетным.

В то же время банк, предоставивший в залог НБУ имущественные права по кредитным договорам, не сможет осуществлять зачет встречных требований по кредитам должников без разрешения НБУ как залогодержателя.

Изменения утверждены постановлением НБУ №64 от 26 апреля 2019 года.

В Нацбанке напомнили, что в декабре 2016 года НБУ как кредитор последней инстанции ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency liquidity assistance (ELA). Кредиты ELA предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в частности, за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ.

В качестве залога по таким кредитам банки могут предоставлять государственные ценные бумаги, ликвидное недвижимое имущество, имущественные права по кредитным договорам с юрлицами и физлицами, выполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой (кроме объектов незавершенного строительства), имущественные права по кредитным договорам с физлицами. Кредит для экстренной поддержки ликвидности можно получить сроком до 90 дней.

Ранее НБУ ужесточил требования к владельцам банков, расширив перечень случаев, когда структура собственности банка может быть признана непрозрачной.