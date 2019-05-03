Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.05.2019, 15:55

Поддержка ликвидности: НБУ изменил требования к залогу по кредиту

Поддержка ликвидности: НБУ изменил требования к залогу по кредиту

Нацбанк изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков

Национальный банк Украины изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков, чтобы минимизировать риски невозврата средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, меняются некоторые корректирующие коэффициенты, которые НБУ применяет к имущественным правам, находящимся в залоге, по кредитному договору с юридическим или физическим лицом-должником для расчета достаточности их объема.

Реклама

К имущественным правам по кредитному договору на сумму более 30 млн грн, в котором нет запрета на зачисление должником встречных однородных требований, будет применяться более низкий корректирующий коэффициент. Залог в виде имущественных прав по договору, в котором есть такой запрет, будет считаться приоритетным.

В то же время банк, предоставивший в залог НБУ имущественные права по кредитным договорам, не сможет осуществлять зачет встречных требований по кредитам должников без разрешения НБУ как залогодержателя.

Изменения утверждены постановлением НБУ №64 от 26 апреля 2019 года.

В Нацбанке напомнили, что в декабре 2016 года НБУ как кредитор последней инстанции ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency liquidity assistance (ELA). Кредиты ELA предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в частности, за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ.

В качестве залога по таким кредитам банки могут предоставлять государственные ценные бумаги, ликвидное недвижимое имущество, имущественные права по кредитным договорам с юрлицами и физлицами, выполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой (кроме объектов незавершенного строительства), имущественные права по кредитным договорам с физлицами. Кредит для экстренной поддержки ликвидности можно получить сроком до 90 дней.

Ранее НБУ ужесточил требования к владельцам банковрасширив перечень случаев, когда структура собственности банка может быть признана непрозрачной.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ELA, НБУ, залог по кредиту, экстренная поддержка ликвидности
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 