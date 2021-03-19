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Подозрение Рожковой. НБУ ведет внутреннее расследование

19.03.2021, 15:51
Подозрение Рожковой. НБУ ведет внутреннее расследование - Фото
Катерина Рожкова. Фото - НБУ

Национальный банк Украины ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll, консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Astersв деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook.

"Сегодня уже и внутри НБУ ведутся внутренние расследования касательно нашего сотрудничества с агентством Kroll и юридическими советниками. Сотрудничества, целью которого было и есть защита интересов государства", – написала она.

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Рожкова добавила, что подобные действия наносят мощный удар по репутации и имиджу Украины на международной арене, так как сегодня внимание международных партнеров максимально приковано к расследованию мошеннических действий в ПриватБанке.

  • По данным Kyiv Post, против Катерины Рожковой и других работников НБУ проводится расследование. Им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении денег во время национализации ПриватБанка в 2016 году. 

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Наталия Софиенко
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дело ПриватБанк Катерина Рожкова отчет kroll
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