Дело ПриватБанка. Замглавы НБУ Рожкову хотят обвинить в госизмене – Kyiv Post

Против Катерины Рожковой – первой заместительницы главы Национального банка – и других работников НБУ проводится расследование. Им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении денег во время национализации ПриватБанка в 2016 году. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на соответствующий документ Офиса генпрокурора.

Согласно этому документу, Рожкову и нескольких чиновников Нацбанка подозревают в растрате государственных денег и передаче закрытой информации компаниям Kroll Inc., AlixPartners и юридической фирме Hogan Lovells и Asters.

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"Перечисленные структуры – компании, которые Украина официально наняла для расследования или содействия национализации ПриватБанка, которому на момент национализации в 2016 году не хватало 5,5 млрд долларов. Его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы присвоили деньги банка через мошеннические кредиты и отмывание денег. Работа Kroll была неотъемлемой частью разоблачения потери средств", – пишет издание.

Рожкова заявила Kyiv Post, что ей неизвестны какие-либо ожидаемые обвинения против нее, но в нападках на сотрудничество НБУ с иностранными компаниями нет ничего нового.

"Это просто сюрреалистично", – написала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

По словам источников издания, инициатором возобновления расследования мог быть нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из должностных лиц Офиса президента, расследование проводится СБУ и ГБР.

В НБУ отказались комментировать информацию, в СБУ заявили, что прокомментируют позже. Офис Зеленского и ГБР на момент публикации статьи не ответили на запрос.

5 октября 2020 года совет НБУ выразил недоверие заместителям главы НБУ Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Они – единственные члены правления НБУ времен глав Якова Смолия и Валерии Гонтаревой, которые остались работать в руководстве регулятора после назначения главой НБУ Кирилла Шевченко в июле 2020 года.

20 октября НБУ сократил полномочия Рожковой. 11 декабря правление НБУ изменило организационную структуру. В результате последнего Рожкову перевели из блока банковского надзора в финансово-административный блок.

28 декабря председатель совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что Рожкова и Сологуб подали иск в суд против совета НБУ. Он предположил, что иск касается обжаловании выговора.

10 марта Рожкова заявила о цензуре в Нацбанке из-за интервью.

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Наталия Софиенко

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