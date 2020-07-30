Полиция расследует вмешательство в голосование за главу Ощадбанка

Полиция Киева открыла уголовное дело и начала расследовать, кто разослал смс членам наблюдательного совета Ощадбанка накануне их голосования за председателя правления банка. В смс предлагалось проголосовать за директора департамента Укргазбанка Геннадия Хелемского.

Как сообщает Finclub, дело открыто по заявлению замглавы Ощабанка Владимира Литвина по ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Накануне голосования за главу Ощадбанка три иностранных членов набсовета совета банка получили с неизвестного номера телефонное сообщение, в котором предлагалось проголосовать за кандидатуру Хелемского.

В сообщении якобы было обещание топ-менеджера Укргазбанка "поддержать бизнес-инициативы" членов набсовета предоставляя займы и торговое финансирование на льготных условиях.

"Готов приступить к практической реализации всего вышесказанного. С Геннадий", - приводит издание конец сообщения.

Хелемский считает, что именно из-за этих смс рада не проголосовала за его кандидатуру и выбрала Сергея Наумова. В связи с этим он намерен обратиться в СБУ и ОГПУ, и заблокировать через суд результаты конкурса и голосования набсовета "Ощада".

По информации издания, службе безопасности Ощадбанка не удалось выяснить, кто автор сообщений членам наблюдательного совета банка.

В ходе служебного расследования якобы выяснилось, что последний известный владелец этого мобильного номера пользовался им около трех лет назад.

Сергей Наумов возглавил государственный Ощадбанк 17 июля.

Богдан Заика

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