Полиция вызвала на допрос членов набсовета Ощадбанка – The Page

Членов наблюдательного совета Ощадбанка вызвали на допрос в полицию в качестве свидетелей по делу о срыве выборов главы правления банка. На допрос приглашены Байба Апин, Михаэль Вайнштейн, Хуан Энрике Перес Калот. Об этом сообщает The Page со ссылкой на источник в МВД.

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По данным собеседника издания, главный подозреваемый по делу – один из участников конкурса на главу правления Геннадий Хелемский.

Дело открыто по заявлению Ощадбанка по ст. 369 Уголовного кодекса ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

По этой части статьи предусмотрен штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 68 000 грн) или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Что произошло

Три иностранных члена совета Ощадбанка получили с неизвестного номера на свои личные мобильные телефоны в WhatsApp сообщение, в котором предлагалось проголосовать за директора департамента Укргазбанка Геннадия Хелемского. В сообщении отмечалось обещание "поддержать Ваши бизнес-инициативы новым главой, предоставляя ссуды, торговое финансирование с использованием льготных условий и т. д.". "Готов приступить к практической реализации всего вышеперечисленного. С уважением, Геннадий", – отмечалось в нем. Сам Хелемский свое отношение к этому сообщению отрицал.

Полиция намерена установить обстоятельства преступления и определить круг виновных лиц, а также подтвердить или опровергнуть причастность к этим событиям участников конкурса.

Летом 2020 года в финал конкурса на главу правления Ощадбанка вышли пять кандидатов: Геннадий Хелемский (топ-менеджер Укргазбанка), Галина Пахачук (заместитель главы ПриватБанка), Сергей Наумов (глава правления Пиреус Банка), Антон Тютюн (замглавы Ощадбанка), Сергей Магдыч (замглавы ПУМБ). 18 июня стало известно, что победил Наумов. 29 июня суд заблокировал назначение Наумова по иску Хелемского.

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Юрий Тарасовский

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