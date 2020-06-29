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Назначение главы Ощадбанка заблокировали - НВ

Назначение главы Ощадбанка заблокировали - НВ
29.06.2020, 11:25

Один из кандидатов на пост главы Ощадбанка через суд заблокировал назначение Сергея Наумова

Печерский суд заблокировал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного Ощадбанка по иску директора одного из департаментов Укргазбанка Геннадия Хелемского. Копия решения суда опубликовало НВ Бизнес.

Суд приостановил действие решения набсовета Ощадбанка об утверждении Наумова победителем конкурсного на должность главы правления банка.

Также Ощадбанку запрещено совершать действия, направленные на назначение Наумова руководителем и/или подписантом Ощадбанка, в том числе проводить собрания акционеров, до завершения судебного процесса.

Это решение уже вступило в силу, но может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Назначение Наумова также пытается обжаловать через Окружной административный суд города Киева народный депутат Максим Бужанский. Суд открыл производство и назначил заседание на 2 июля.

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Юрий Тарасовский
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Сергей Наумов Ощадбанк
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