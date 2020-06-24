НБУ считает конкурс на главу Ощадбанка состоявшимся - Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) приветствует завершение конкурса на должность нового главы государственного Ощадбанка и считает его состоявшимся. Об этом на брифинге заявила первая замглавы НБУ Катерина Рожкова.

"Относительно скандальных заявлений, которые мы видели в медиа, могу сказать, что анонимными звонками и сообщениями можно сорвать любой конкурс. Поэтому мы считаем это попытками затормозить реформу корпоративного управления в Украине", - сказала Рожкова.

По ее словам, у НБУ нет сомнений в профессиональных качествах Сергея Наумова, который победил в этом конкурсе, заменив во главе Ощадбанка Андрея Пышного.

"Мы хорошо знаем Наумова, поскольку он сейчас руководит одним из банков с иностранным капиталом (Пиреус Банк, - ред.). Сомнений в его качествах и репутации быть не может. Кроме того, хочу отметить, что в честном и открытом конкурсе победил украинец", - добавила Рожкова.

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