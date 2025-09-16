Польский банк BGK сможет работать в Украине. Кабмин одобрил проект соглашения

Кабмин одобрил проект соглашения о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине

Фото: Википедия

Кабинет Министров одобрил проект соглашения между украинским правительством и правительством Польши о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине. Об этом сообщил представитель Кабмина Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно договору, польский государственный банк BGK сможет работать на территории Украины и предоставлять украинскому правительству, государственным и частным учреждениям и организациям финансовую и техническую помощь.

Речь идет о займах, грантах, гарантиях, поддержке экспорта и других финансовых инструментах, которые позволят реализовывать проекты по восстановлению и развитию Украины.

Перечень конкретных направлений и проектов будет определяться в сотрудничестве между правительствами Украины и Польши вместе с BGK.