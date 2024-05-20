Польский госбанк BGK начнет выдавать гарантии по кредитам для инвестпроектов в Украине
Польский государственный банк развития Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) будет предоставлять гарантии по кредитам для инвестиционных проектов в Украине в рамках программы Евросоюза Ukraine Falicity с третьего квартала 2024 года. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление председателя правления Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH) Анджея Дыха.
"Реализация инвестиционной части Ukraine Facility начнется в третьем квартале 2024 года, средства будут переданы в авторизованные государственные учреждения в странах-членах ЕС. В Польше таким учреждением является банк BGK", — цитирует агентство Дыха.
Он уточнил, что сейчас идет работа над изменениями в законодательстве, чтобы BGK смог использовать средства программы Ukraine Facility для удешевления инвестиционных кредитов.
"Мы бы хотели, чтобы доступ к этим средствам имели как польские, так и украинские предприятия", — добавил глава PAIH.
По его словам, ключевым польским учреждением, которое будет способствовать установлению контактов и поиску инвестиционных проектов в Украине, является Киевское представительство PAIH.
"В августе 2022 года Киевское представительство PAIH положило начало реестру польского бизнеса, заинтересованного в восстановлении Украины. Сейчас свою заинтересованность в работе в Украине выразили уже более 3000 польских компаний", — отметил Дых.
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