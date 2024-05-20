Польський держбанк BGK почне видавати гарантії за кредитами для інвестпроєктів в Україні

Фото: BGK/Facebook

Польський державний банк розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) надаватиме гарантії за кредитами для інвестиційних проєктів в Україні в межах програми Євросоюзу Ukraine Falicity з третього кварталу 2024 року. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву голови правління Польського агентства інвестицій та торгівлі (PAIH) Анджея Диха.

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"Реалізація інвестиційної частини Ukraine Facility розпочнеться у третьому кварталі 2024 року, кошти будуть передані до авторизованих державних установ у країнах-членах ЄС. У Польщі такою установою є банк BGK", — цитує агентство Диха.

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Він уточнив, що зараз триває робота над змінами до законодавства, аби BGK зміг використати кошти програми Ukraine Facility для здешевлення інвестиційних кредитів.

"Ми хотіли б, щоб доступ до цих коштів мали як польські, так і українські підприємства", – додав голова PAIH.

За його словами, ключовою польською установою, яка сприятиме встановленню контактів та пошуку інвестиційних проєктів в Україні, є Київське представництво PAIH.

"У серпні 2022 року Київське представництво PAIH започаткувало реєстр польського бізнесу, зацікавленого у відновленні України. Наразі свою зацікавленість у роботі в Україні висловили вже понад 3000 польських компаній", – зазначив Дих.

Довідка Ukraine Facility – інструмент, який передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде направлено 38,27 млрд євро, на інвестиційну – 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну – 4,76 млрд євро. – інструмент, який передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде направлено 38,27 млрд євро, на інвестиційну – 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну – 4,76 млрд євро.

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