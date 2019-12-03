Порошенко передал свои акции МИБа сыну: подробности

Пятый президент Петр Порошенко передал свой пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ) Центрально-европейской кондитерской компании (ЦЕКК), которую ранее переписал на сына Алексея.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР от 2 декабря, ЦЕКК получила контроль над 9,92%, которые принадлежали Петру Порошенко.

Продажа акций состоялась 22 ноября. О смене акционеров сообщал МИБ, но не уточнял, каким образом изменилась структура собственности банка.

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Скриншот с сайта stockmarket.gov.ua Скриншот с сайта stockmarket.gov.ua

По обновленным данным, пакетом из 50,08% акций владеет инвестфонд Прайм Эссетс Кэпитал, 9,92% акций принадлежат ЦЕКК Алексея Порошенко, 9,9% - бывшему депутату Олегу Зимину, 14,92% - Игорю Кононенко, 8,2% - инвестфонду Сова.

В начале года Петр Порошенко владел 60% акций МИБа, пакет из 9,9% был также у экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который сейчас находится под следствием.

ЦЕКК является управляющей компанией корпорации Roshen. Старший сын пятого президента Алексей Порошенко стал ее бенефициаром в октябре. До этого владельцем ЦЕКК был Порошенко-старший.

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