Правительство привлекло второй госбанк к финансированию индустриальных парков

Индустриальные парки могут рассчитывать на 150 млн грн государственной поддержки

Фото: depositphotos.com

Министерство экономики подписало с государственным Укргазбанком соглашении об участии в программе финансовой поддержки индустриальных парков "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Аналогичное соглашение министерство подписало с Укрэксимбанком на прошлой неделе. Ожидается, что в скором времени к программе привлекут еще один государственный банк.

Теперь инициаторы создания индустриальных парков и управляющие компании могут подавать заявки в указанные банки на получение государственного финансирования по двум направлениям.

Безвозвратное финансирование для обустройства индустриальных парков и строительства необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры, включая дороги, линии связи, газо-, водо- и электроснабжения. Компенсация затрат на подключение и подсоединение к инженерно-транспортным сетям.

Согласно программе индустриальный парк может получить до 150 млн грн ($3,8 млн) на условиях софинансирования 50/50.

Для индустриальных парков на деоккупированных территориях государство покрывает 80% расходов (до 150 млн грн).

Также предлагается возмещение 50% стоимости присоединения к электрическим сетям, максимальная сумма – 150 млн грн.

Чтобы получить финансирование индустриальный парк должен построить не менее 5000 кв. м производственных площадей и привлечь не менее двух участников в течение трех лет.

На госпрограмму поддержки индустриальных парков предусмотрено 1 млрд грн в 2024 году.