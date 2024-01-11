Правительство Туска попыталось уволить главу Центробанка Польши. Суд запретил
Конституционный суд Польши признал незаконным принятое накануне решение Сейма начать расследование против главы Центрального банка Адама Глапинского и уволить его с должности. Об этом пишет издание Wprost.
Правительство Дональда Туска обвиняет Глапинского в политической предвзятости на своем посту, нарушениях в программе покупки облигаций Центробанка и неспособности бороться с инфляцией. Глапинский отвергает любые обвинения, уточняют в Bloomberg.
Депутаты через процедуру голосования в Сейме предприняли попытку привлечь к ответственности главу Центробанка в Государственном трибунале (суд по нарушениям конституции для высших чиновников). Это стало бы основанием отстранения Глапинского от исполнения своих обязанностей.
В итоге Конституционный суд заявил, что депутаты не могут отстранить главу Центробанка от должности в соответствии с действующими правилами и должны будут принять закон, требующий большинства в три пятых голосов в Сейме, чтобы предложение было принято.
Вывод Конституционного суда усугубляет ситуацию в судебной системе Польши по мере того, как администрация Туска пытается отменить решения, принятые предыдущей властью.
В течение восьми лет своего пребывания у власти партия "Право и справедливость" стремилась укрепить свой контроль над судами, средствами массовой информации и государственными институтами, вызывая осуждение со стороны Европейского союза за подрыв верховенства закона, указывают в Bloomberg.
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